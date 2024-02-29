В Британии объяснили слова Макрона об отправке войск на Украину паникой

Британский военный эксперт Александр Меркурис объяснил, что слова президента Франции Эммануэля Макрона об отправке военных на Украину были вызваны паникой вследствие тайных сведений о тяжелом положении военных ВСУ на фронте.
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