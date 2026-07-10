В центре Москвы «ГАЗель» протаранила автобус с пассажирами. Авария произошла на Нижегородской улице после того, как водитель «ГАЗели», по предварительным данным, нарушил ПДД и подрезал автобус.
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В центре Москвы «ГАЗель» протаранила автобус с пассажирами. Авария произошла на Нижегородской улице после того, как водитель «ГАЗели», по предварительным данным, нарушил ПДД и подрезал автобус.
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