Международный день борьбы за отмену рабства отмечают в России 2 декабря 2023 года Анна ЧернышоваВ эту субботу, 2 декабря 2023 года, в Российской Федерации отмечаются празднования Международного дня борьбы за отмену рабства.
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