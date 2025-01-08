«Боится возмездия со стороны Трампа»: из Пентагона уходит ключевой спец по СНГ и украинский орденоносец

Высокопоставленный чиновник Министерства обороны США, заместитель помощника министра обороны по делам России, Украины и Евразии Лора Купер уходит в отставку, о чем стало известно в день утверждения результатов президентских выборов, сообщают «Голос Америки» и Politico.