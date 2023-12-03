"Когда Россию - смущает гость", - актер Михаил Мамаев о своём опыте общения с редакцией федерального канала.

Politiki.net Похоже, что часть из нас, граждан России, даже по прошествии десятков месяцев так и не научилась правильно расставлять акценты.
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