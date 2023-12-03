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"Когда Россию - смущает гость", - актер Михаил Мамаев о своём опыте общения с редакцией федерального канала.

"Когда Россию - смущает гость", - актер Михаил Мамаев о своём опыте общения с редакцией федерального канала.

Politiki.net Похоже, что часть из нас, граждан России, даже по прошествии десятков месяцев так и не научилась правильно расставлять акценты.

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Комментарии
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Садко Гусляр
..ты наверно описался... - имел ввиду есаула что ли...
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1 час.
СЖ
Сергей Жук
Это точно
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1 час.
Владимир Ботюк
Ссуки. Всем операторам и ведущим надеть бейсболки с флагом, а не захотят-надеть каски и на передовую.
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1 час.

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