3 причины почему лучше не обслуживать свой автомобиль у официального дилера

Очень частое заблуждение у многих людей, которые приобрели себе новый автомобиль и обслуживают его в сервисе официального дилера, что тут работают настоящие профессионалы своего дела, которые без проблем смогут определить поломку в вашем автомобиле с закрытыми глазами и качественно выполнять ….