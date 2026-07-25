Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Как туризм влияет на патриотизм

Как туризм влияет на патриотизм

С каждым годом все больше людей у нас понимает, что мы не зря живем в самой большой стране мира. Россию нужно видеть своими глазами, и, кстати, возможно, американцы и китайцы – такие патриоты своих стран в том числе и потому, что много по ним путешествуют.

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