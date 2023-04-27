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Левандовски об 1:2 от «Райо»: «Барсе» было тяжело преодолевать высокий прессинг. Не хватало хладнокровия, чтобы создать больше моментов»

Левандовски об 1:2 от «Райо»: «Барсе» было тяжело преодолевать высокий прессинг. Не хватало хладнокровия, чтобы создать больше моментов»

«Здесь всегда сложно играть, было тяжело преодолевать высокий прессинг «Райо». Мы старались победить, но не хватало хладнокровия, чтобы создать больше голевых моментов.

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