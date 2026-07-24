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Донецкая группа новостей

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Бывшая сотрудница прокуратуры Костромы попыталась списать долги через процедуру

Бывшая сотрудница прокуратуры Костромы попыталась списать долги через процедуру банкротства, заявив в суде, что ее ребенок смыл в унитаз 4,5 млн рублей.

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