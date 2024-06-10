Будущее маркетинга – за IT-инструментами

По данным исследования Digital Marketing Market, ожидается, что к 2033 году объем мирового рынка цифрового маркетинга составит около 1310,3 миллиарда долларов США по сравнению с 366,1 миллиарда долларов США в 2023 году, а среднегодовой темп роста составит 13,6% в течение прогнозируемого периода с 2024 по 2033 год.