Чешские болельщики хоккея пролетели 5 тысяч миль, чтобы увидеть Нечаса, и узнали, что «Каролина» обменяла его

Чешские фанаты хоккея оказались в неловкой ситуации, совершив перелет через Атлантический океан ради того, чтобы вживую посмотреть на игру Мартина Нечаса за «Каролину Харрикейнз».
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