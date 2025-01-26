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Чешские болельщики хоккея пролетели 5 тысяч миль, чтобы увидеть Нечаса, и узнали, что «Каролина» обменяла его

Чешские болельщики хоккея пролетели 5 тысяч миль, чтобы увидеть Нечаса, и узнали, что «Каролина» обменяла его

Чешские фанаты хоккея оказались в неловкой ситуации, совершив перелет через Атлантический океан ради того, чтобы вживую посмотреть на игру Мартина Нечаса за «Каролину Харрикейнз».

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