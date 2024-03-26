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Добрая доля

Добрая доля

После нападения террористов на «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта тысячи россиян добровольно оказывали помощь пострадавшим: развозили людей с места трагедии, приезжали в больницы, выстраивались в очереди, чтобы стать донорами.

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