Бывшая жена Паши Техника обвинила бывшую жену Гуфа в распространении наркотиков

Бывшая жена рэпер Паши Техника (настоящая фамилия Ивлев) Ева Карицкая заявила, что экс-супруга Алексея Долматова, известного под псевдонимом Гуф, давала сотрудникам своего салона красоты запрещенные вещества.
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