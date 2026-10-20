Памятник Александру Солженицыну на Корабельной набережной во Владивостоке, апрель 2026 года © Виталий Аньков/РИА Новости Во Владивостоке демонтировали памятник писателю Александру Солженицыну, который 11 лет стоял на Корабельной набережной, скульптуру перенесут в сквер.