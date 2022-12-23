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Моуринью может отказаться возглавить сборную Португалии. Жозе хочет сосредоточиться на «Роме»

Жозе Моуринью настроен отклонить предложение возглавить сборную Португалии. Ранее сообщалось, что 59-летний специалист называется главным претендентом на эту должность.

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