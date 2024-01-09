Запад ведет подготовку общественного мнения к заключению перемирия между Россией и Украиной на фоне нанесения ударов по Белгороду со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также возможного прекращения финансирования Киева.
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