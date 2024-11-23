До Земли долетела мощная звуковая волна от столкновения галактик

До Земли дошла одна из мощнейших звуковая волн от столкновения галактик. Об этом рассказали британские астрономы, их исследование опубликовано в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society .
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