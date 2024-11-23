Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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До Земли долетела мощная звуковая волна от столкновения галактик

До Земли долетела мощная звуковая волна от столкновения галактик

До Земли дошла одна из мощнейших звуковая волн от столкновения галактик. Об этом рассказали британские астрономы, их исследование опубликовано в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society .

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