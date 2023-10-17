Небензя: голосование в СБ ООН по Израилю и Газе выявило тех, кто не хочет мира

Голосование в Совете безопасности ООН по российскому проекту гуманитарной резолюции с призывом о перемирии в зоне палестино-израильского конфликта показало, кто в реальности добривается прекращения боевых действий в регионе, а кто преследует свои корыстные политические цели, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза всемирной организации.
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