Трижды судимая "пацанка" работает в детском лагере

Руководство просят проверить, тщательно ли они выбирают сотрудников Вера Федоренко, бывшая участница реалити-шоу "Пацанки", трижды судимая за серьёзные преступления, теперь работает воспитательницей в детском лагере.
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