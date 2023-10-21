Роберт Де Ниро выразил соболезнования Стасу Намину в связи с убийством сына

Cлова соболезнования прислали из-за рубежа и многие другие известные кинодеятели Звезда "Крестного отца 2" и "Славных парней" Роберт Де Ниро выразил соболезнования основателю групп "Парк Горького" и "Цветы" Стасу Намину в связи с убийством его 30-летнего сына Артема Микояна.