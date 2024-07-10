МЧС России удостоено награды за активное участие в работе Международной выставки-форума «Россия»

Церемония благодарности для федеральных органов власти, крупнейших компаний и организаций РФ, а также представителей средств массовой информации и пресс-служб, популяризировавших выставку и достижения России прошла накануне на территории ВДНХ.
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