Студенты колледжа железнодорожного транспорта посетили главную воздушную гавань Среднего Урала и познакомились с работой транспортной полиции

В рамках Всероссийской акции МВД России «Студенческий десант» транспортные полицейские УрФО организуют и проводят увлекательные и познавательные мероприятия для учеников высших и средних специальных учебных заведений региона, знакомя ребят с работой стражей магистралей.
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