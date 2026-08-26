Министр Самошина сообщила о ранении двух женщин в Липецке

Две женщины были серьезно ранены в результате ночной атаки беспилотников в Липецкой области. Министр здравоохранения региона Лилия Самошина сообщила, что пострадавшие находятся в лечебных учреждениях Липецка.
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