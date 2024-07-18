Женщины влюбились в преступника «Дедпула» и попросили судью сохранить ему жизнь

В США влюбленные женщины попросили судью отменить казнь «Убийцы Дедпула» В США женщины влюбились в преступника, обвиненного в расправе над двумя девушками, и написали судье письмо с просьбой сохранить ему жизнь.
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