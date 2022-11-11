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Актриса Бугаева о произвольной Валиевой: «Это мощнейшая история по степени погружения. Таких программ я еще не видела на льду»

Актриса театра и кино Маргарита Бугаева высказалась о произвольной программе фигуристки Камилы Валиевой, посвященной ситуации на Олимпиаде-2022.

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