«Провалилась как мать»: почему сыновья Бритни Спирс росли вдали от неё и как сложилась их судьба

В 2026 году Бритни Спирс опубликовала в сети откровенное признание, обращённое к сыновьям. Певица не стала сглаживать углы и прямо заявила, что чувствует, будто «провалилась как мать», а ошибки прошлого не дают ей покоя ни на день.