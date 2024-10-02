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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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До 25 миллиардов. Алтайский сенатор рассказала, когда край получит деньги на проекты

До 25 миллиардов. Алтайский сенатор рассказала, когда край получит деньги на проекты

Наталья Кувшинова уверена, что все "хотелки" реализуют в ближайшие пять лет Cуммарный объем поддержки проектов, представленных Алтайским краем на Днях региона в Совете Федерации, составляет от 23 до 25 миллиардов рублей.

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