До 25 миллиардов. Алтайский сенатор рассказала, когда край получит деньги на проекты

Наталья Кувшинова уверена, что все "хотелки" реализуют в ближайшие пять лет Cуммарный объем поддержки проектов, представленных Алтайским краем на Днях региона в Совете Федерации, составляет от 23 до 25 миллиардов рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии