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Царьград

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"Общественное" сообщило о взрыве в Николаеве во время тревоги

"Общественное" сообщило о взрыве в Николаеве во время тревоги

Телеканал "Общественное" сообщил о взрыве в Николаеве на фоне воздушной тревоги. В Telegram-канале отмечается, что звук слышали жители, а по данным Минцифры Украины, в регионе прозвучал сигнал тревоги.

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