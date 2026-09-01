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МОСИНФОРМ

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Поезда на Ленинградском направлении МЦД-3 задерживаются до 50 минут

Поезда на Ленинградском направлении МЦД-3 задерживаются до 50 минут

На Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги (ОЖД) задерживаются пригородные составы и электрички третьего маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-3).

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