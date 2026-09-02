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Тульские новости

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В Тульской области открылся международный фестиваль КВН.Первые

В фестивале участвуют более 150 юных юмористов из России и Абхазии, а в Тульской области выступают 16 команд, в которых 140 участников.

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