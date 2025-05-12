Врач Баласанян рассказала о вреде ультрафиолета для детского зрения

Заведующая хирургическим отделением, заместитель руководителя по научно-клинической работе детских глазных клиник «Ясный взор», врач-офтальмолог, офтальмохирург Виктория Баласанян рассказала о вреде ультрафиолетового излучения для детского зрения.
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