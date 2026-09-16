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test mazurok

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🤒 В Крыму в два раза выросла заболеваемость ОРВИ за прошедшую неделю Основной причиной стали начало нового учебного года и нахождение детей в коллективе, рассказала главный специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Виктория Гудзь.

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