🤒 В Крыму в два раза выросла заболеваемость ОРВИ за прошедшую неделю Основной причиной стали начало нового учебного года и нахождение детей в коллективе, рассказала главный специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Виктория Гудзь.
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