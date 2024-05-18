Арктические терминалы и ледоколы, нагруженные газом. Европа планирует небывалый удар по России

Европа планирует нанести удар по российскому СПГ, пишет Pravda. До сих пор санкции его обходили. В планах европейцев запретить реэкспорт сжиженного газа, который Россия отгружает в портах ЕС, или ввести потолок цен на него.
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