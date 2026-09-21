Цены на нефть снижались 21 сентября из-за надежд на завершение конфликта в Иране

Торговая неделя 21 сентября началась для бирж снижением цен на нефть. Котировки опустились до минимального уровня более чем за неделю.
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