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Цены на нефть снижались 21 сентября из-за надежд на завершение конфликта в Иране

Цены на нефть снижались 21 сентября из-за надежд на завершение конфликта в Иране

Торговая неделя 21 сентября началась для бирж снижением цен на нефть. Котировки опустились до минимального уровня более чем за неделю.

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