Убийца Татарского экстренно госпитализирована

Экстренно госпитализирована в медицинское учреждение уголовно-исполнительной системы осужденная за совершение теракта Дарья Трепова (включен в список террористов и экстремистов на территории РФ), сообщает 12 августа Гузета.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии