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В Смольном прошло заседание антинаркотической комиссии: во всех районах Петербурга создадут паспорта наркоситуации

В Смольном прошло заседание антинаркотической комиссии: во всех районах Петербурга создадут паспорта наркоситуации

Власти Санкт-Петербурга провели заседание антинаркотической комиссии. В итоге было утверждено, что в каждом районе Северной столицы создадут паспорта наркопораженности и наркозащищенности.

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