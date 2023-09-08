В Смольном прошло заседание антинаркотической комиссии: во всех районах Петербурга создадут паспорта наркоситуации

Власти Санкт-Петербурга провели заседание антинаркотической комиссии. В итоге было утверждено, что в каждом районе Северной столицы создадут паспорта наркопораженности и наркозащищенности.
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