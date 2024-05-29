Бойцы ВС РФ применяли «плащи-невидимки» при штурме Тоненького и Северного

В ходе ночных штурмов населенных пунктов Северное и Тоненькое бойцы ВС РФ пользовались «плащами-невидимками», чтобы избежать обнаружения тепловизорами противника, сообщает РИА Новости со ссылкой на командира взвода российских штурмовиков с позывным «Призрак».