Бойцы ВС РФ применяли «плащи-невидимки» при штурме Тоненького и Северного

В ходе ночных штурмов населенных пунктов Северное и Тоненькое бойцы ВС РФ пользовались «плащами-невидимками», чтобы избежать обнаружения тепловизорами противника, сообщает РИА Новости со ссылкой на командира взвода российских штурмовиков с позывным «Призрак».
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