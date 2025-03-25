Хозяйства Ленобласти полностью обеспечены семенным материалом для посевной

Сейчас идёт его реализация в 26 регионов России Пшеницу специально окрашивают в оранжевый цвет для подготовки к севу – накануне она прошла обработку от вредителей, сообщили сегодня в пресс-службе администрации Ленобласти.
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