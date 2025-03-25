Спецпосланник Гренелл напомнил, что украинское ядерное оружие принадлежало РФ

Имевшееся в распоряжении Украины ядерное оружие всегда принадлежало России. После заключения Будапештского меморандума она лишь вернула его владельцу, сообщил спецпосланник президента США по особым поручениям Ричард Гренелл в соцсети X.
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