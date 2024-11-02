В США заметили странную деталь в просьбе Зеленского

Военэксперт Шрайвер: запрашиваемые Зеленским «Томагавки» сняли с производства Дальнобойные ракеты «Томагавк», которые президент Украины Владимир Зеленский запрашивает у союзников в рамках своего плана победы (речь идет о засекреченном пункте плана), давно устарели и сняты с вооружения в США.