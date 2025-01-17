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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Лыжи. Кубок мира. Диггинс, Шлинн, Карлссон, Нисканен, Карл, Бреннан, Андерссон пробегут коньковую «разделку» на 10 км

Кубок мира по лыжным гонкам-2024/25 4-й этап Ле Рус, Франция 10 км, раздельный старт, свободный стиль Женщины Начало – 15:30 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч! Арена».

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