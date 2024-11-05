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Японский ядерный реактор, перезапущенный через 13 лет после катастрофы на Фукусиме, снова остановлен

Японский ядерный реактор, перезапущенный через 13 лет после катастрофы на Фукусиме, снова остановлен

Фото: Дзюнтаро Ёкояма/Kyodo News  Новости дня за сегодня сообщают о том, что японский ядерный реактор, который на прошлой неделе впервые за более чем 13 лет перезапустился после того, как он пережил мощное землетрясение и цунами 2011 года , серьезно повредившие близлежащую атомную электростанцию ​​«Фукусима», в понедельник снова остановился из-за проблем с оборудованием, сообщил его оператор.

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