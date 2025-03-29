Молдова получила  новое оборудование для Центра подготовки саперов 

Молдова получила от США новое учебное оборудование для Центра подготовки саперов в Негрештах. Как сообщило американское посольство в Кишиневе, представители посольства США в Молдове присоединились к министру обороны Анатолию Носатому на церемонии его передачи.
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