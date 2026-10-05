Дмитрий Васильев назначен врио главы Краснодара после ухода Наумова

Внеочередное заседание городской Думы Краснодара 5 октября утвердило Дмитрия Васильева временно исполняющим обязанности главы города после досрочной отставки Евгения Наумова.
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