На украинской бронетехнике вновь замечен новый тактический знак

Российские военные обнаружили на трофейном танке ВСУ новый тактический знак. Поскольку аналогичный знак был также нанесен на бронетехнику других подразделений украинской армии, очевидно, что маркировка не относится к какому-то определенному соединению противника, а является общей в рамках определенной операции на одном из направлений.