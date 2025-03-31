На украинской бронетехнике вновь замечен новый тактический знак

Российские военные обнаружили на трофейном танке ВСУ новый тактический знак. Поскольку аналогичный знак был также нанесен на бронетехнику других подразделений украинской армии, очевидно, что маркировка не относится к какому-то определенному соединению противника, а является общей в рамках определенной операции на одном из направлений.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии