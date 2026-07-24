Центробанк России понизил ключевую ставку до 14 процентов годовых

Центробанк России снова снизил ключевую ставку с 14,25% до 14% годовых. Влияние таких факторов, как напряженная ситуация с поставками топлива, не оказало существенного влияния на устойчивость российской экономики, поэтому регулятор принял решение об аккуратном шаге, выразившемся в .