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В ближайшее время Трамп предложит прекратить огонь на Украине, но Польша с этим не согласна – Туск

В ближайшее время Трамп предложит прекратить огонь на Украине, но Польша с этим не согласна – Туск

Премьер-министр Польши Дональд Туск после общения с избранным президентом США Дональдом Трампом заявил в эфире «Польского радио» о предполагаемом «плане Трампа» по Украине, Туск предположил, что такой план, вероятно, только на стадии подготовки.

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