Поздравление губернатора Нижегородской области Глеба Никитина с Днём ветеринарного работника

Уважаемые сотрудники ветеринарной службы! Дорогие ветераны ведомства! От всей души поздравляю вас с праздником! Ваша профессия исторически играет огромную роль в развитии сельского хозяйства и обеспечении эпизоотического благополучии общества в целом.
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