Путин рассказал о работе над трехсторонними отношениями с КНР и Монголией

Global Look Press/Mikhail Metzel/Kremlin Pool Развитие трехсторонних отношений России, Китая и Монголии является приоритетом внешней политики Москвы, помимо этого продвигаются экономические и торговые инициативы, заявил презилент Российской Федерации Владимир Путин в интервью газете "Оноодор".
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