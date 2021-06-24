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СМИ: Решение о проходе британского корабля у берегов Крыма принимал Джонсон

СМИ: Решение о проходе британского корабля у берегов Крыма принимал Джонсон

Окончательное решение о проходе британского эсминца HMS Defender вблизи берегов Крыма было оставлено за премьер-министром Соединенного Королевства Борисом Джонсоном, а доведено до командования корабля оно было за два дня до инцидента в Черном море.

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